Путина удивила популярность онлайн-сервисов в период пандемии

Президент встретился с с руководителем "Ростелекома"

Владимир Путин не ожидал настолько масштабного роста популярности онлайн-сервисов госуслуг в условиях пандемии коронавируса. Президент признался в этом на встрече с с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским. Глава государства отметил, что компания – самый активный партнер государства в сфере цифровизации экономики.

"Знаете, был небольшой сбой в работе, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам. Я знаю, что в конечном итоге компания справилась с этим", - сказал президент.

Путин заметил также, что "Ростелеком" - крупнейший в стране провайдер цифровых услуг. Штат компании численностью 157 тысяч человек, по словам российского лидера, представляет собой "целую армию".

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