Россия предложила Ливану свою помощь

В ближайшее время начнется гуманитарная операция

Россия в ближайшее время начнет гуманитарную операцию в Ливане, где накануне прогремел мощный взрыв.

На данный момент Москва и Бейрут согласовывают свои действия, заявили в МИД России.

"Руководство Ливана приветствовало российскую инициативу и выразило благодарность за готовность прийти на помощь", - отметили в дипведомстве.

Ранее специалисты МЧС России направили в столицу Ливана мобильный госпиталь. Вместе с ним в Бейрут вылетели двое медиков, спасательная группа и сотрудники Роспотребнадзора.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. Причиной стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн аммиачной селитры.

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше четырех тысяч пострадали. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения. В стране объявлен траур.

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