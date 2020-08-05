Власти Польши назвали биотерроризмом массовую рассылку семян гражданам страны

Посылки приходят из Китая

Жителям Польши приходят загадочные посылки с семенами из Китая. По данным польского телевидения, одной из первых почтовое отправление из Поднебесной пришло жительницы Явожно в Силезском воеводстве. Поскольку женщина никаких товаров из Китая не заказывала, она насторожилась.

"Ее обеспокоило то, что в посылке были какие-то семена, которые не имели никакого обозначения, все надписи были по-китайски. Она даже не смогла понять, что это за семена", - рассказала представитель инспекции защиты растений и семян Агнешка Гурская.

В свою очередь, государственный инспектор защиты растений и семян Анджей Заман отметил, что семена не описаны. Он оценил ситуацию как очень опасную и угрожающую сельскохозяйственным культурам. Подчеркивается, что в случае негативного развития это может быть воспринято как биотерроризм.

Как стало известно, такие же посылки получили жители Великобритании, Португалии, Испании, Японии и 10 штатов США. В Соединенных Штатах семена уже исследовали: это 14 различных видов семян, в числе которых горчица, капуста, мята, шалфей, розмарин и лаванда. МИД КНР тем временем заявил, что штампы почты Китая на посылках поддельные, передает РИА Новости.

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