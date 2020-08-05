ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Польши назвали биотерроризмом массовую рассылку семян гражданам страны

15:26
  • среда
  • 05 августа 2020

Посылки приходят из Китая

Жителям Польши приходят загадочные посылки с семенами из Китая. По данным польского телевидения, одной из первых почтовое отправление из Поднебесной пришло жительницы Явожно в Силезском воеводстве. Поскольку женщина никаких товаров из Китая не заказывала, она насторожилась.
Генетическое оружие и зараженные посылки: самые популярные мифы о коронавирусе

"Ее обеспокоило то, что в посылке были какие-то семена, которые не имели никакого обозначения, все надписи были по-китайски. Она даже не смогла понять, что это за семена", - рассказала представитель инспекции защиты растений и семян Агнешка Гурская.

В свою очередь, государственный инспектор защиты растений и семян Анджей Заман отметил, что семена не описаны. Он оценил ситуацию как очень опасную и угрожающую сельскохозяйственным культурам. Подчеркивается, что в случае негативного развития это может быть воспринято как биотерроризм.

Как стало известно, такие же посылки получили жители Великобритании, Португалии, Испании, Японии и 10 штатов США. В Соединенных Штатах семена уже исследовали: это 14 различных видов семян, в числе которых горчица, капуста, мята, шалфей, розмарин и лаванда. МИД КНР тем временем заявил, что штампы почты Китая на посылках поддельные, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник таможни Польши в костюме биологической защиты
Сотрудник таможни Польши в костюме биологической защиты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.