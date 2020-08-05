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Заразившийся коронавирусом глава Калмыкии показал видео из больничной палаты

15:35
  • среда
  • 05 августа 2020

Бату Хасиков легко переносит COVID-19

Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом. Он опубликовал видео из больничной палаты и рассказал о своем самочувствии.

"Ничего хорошего в этой болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, прежде всего подумал о своих родных", - сказал Хасиков в ходе прямого эфира в инстаграме.

Он уточнил, что его семья здорова. Хасиков также сообщил, что теперь будет работать дистанционно. Глава региона призвал жителей Калмыкии ответственно относиться к своему здоровью.

Ранее стало известно, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом. Он находится дома на изоляции.

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