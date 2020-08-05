Стали известны результаты экспертизы по делу Ефремова

В крови актера нашли кокаин, каннабиноиды и этанол

В Пресненском суде Москвы зачитали результаты медицинского освидетельствования актера Михаила Ефремова.

Обвиняемый в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и был под воздействием каннабиноидов и кокаина.

"Со слов самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле", - зачитала протокол осмотра места происшествия гособвинитель (цитата по ТАСС).

Как отмечает Mash, на подушке безопасности в машине нашли следы ДНК Ефремова.

ДТП произошло 8 июня в Москве на Садовом кольце. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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