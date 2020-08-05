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Максим Галкин стал байкером

15:49
  • среда
  • 05 августа 2020

Он похвастался шикарной покупкой

Телеведущий Максим Галкин купил гоночный мотоцикл. Он сфотографировался с ним на фоне своего замка в Подмосковье. 
Россиян встревожили слухи о разводе Галкина с Пугачевой

"Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет", - написал шоумен в Instagram. Он надел яркую куртку и попозировал рядом с шикарным байком красного цвета. 

Максим Галкин также выложил видео, на котором он аккуратно выезжает с территории замка на новом мотоцикле. Видимо, сильно разгоняться он пока не решается. Тем не менее подписчики призвали знаменитость к осторожности. Не хватало еще попасть в аварию. 

"Все мы понимаем, что это байк Аллы Борисовны", - написали Галкину в соцсети. "Ты знал", - пошутил телеведущий. 

- А тебе идет, - пишут звезде в комментариях. 

- Блин, ну какие он есть молодильные яблочки? Все молодеет и молодеет. 

- Какой красавчик. 

- В экипировке еще моложе стал. 

- Какие кудряшки милые. 

Ранее в СМИ прошел слух о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. Откуда возникли такие сплетни, никто не знает. Возможно, за последнее время публика так привыкла к новостям о звездных расставаниях, что журналисты и интернет-пользователи начали видеть разводы там, где их нет. 

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