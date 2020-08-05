Тройной переворот: опубликовано видео полета такси в Екатеринбурге

Пассажир поделился ощущениями

Необычные трюки могли наблюдать пассажиры и сотрудники екатеринбургского аэропорта "Кольцово". Водитель такси развил на подъезде к терминалам такую скорость, что автомобиль вышел из-под контроля, вылетел на парковку и трижды перевернулся в воздухе.

Пассажир, которого подвозил лихой водитель, рассказал, что по городу таксист ехал с нормальной скоростью. Разгоняться он начал, когда выехал на Кольцовский тракт. В момент ДТП скорость машины достигла 140 километров в час, сообщается на сайте УМВД России по Екатеринбургу.

От сильного удара двигатель и части Volkswagen Polo разлетелись в стороны, эти "снаряды" повредили два припаркованных автомобиля. 55-летний таксист госпитализирован с переломом ноги, пассажир - в больнице с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"