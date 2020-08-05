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Летчиков новейших Су-57 защитят от света ядерного взрыва

15:48
  • среда
  • 05 августа 2020

Все благодаря новейшим технологиям

Разработчик новейшего российского истребителя Су-57 заявил, что остекление кабины защитит летчика от света ядерного взрыва.

Кроме того, экипаж будет защищен от воздействия электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. В два раза повысилась прочность остекления при двукратном снижении его массы, отметил гендиректор предприятия ОНПП "Технология" Андрей Силкин.

Таких показателей удалось с помощью применения специальных технологии и магнетронного нанесения покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО, пишет "Интерфакс".

Первая серийная машина должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года. Но 24 декабря в ходе испытательного полета самолет потерпел крушение под Хабаровском. Пилот успел катапультироваться и остался жив.

Позже глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что массовые поставки Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году.

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