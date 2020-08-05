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Лукашенко ответил на просьбу Зеленского выдать задержанных россиян

16:14
  • среда
  • 05 августа 2020

Вопрос решат, исходя из подписанных с Россией и Украиной международных соглашений

Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы решат вопрос о передаче Украине задержанных в Белоруссии россиянах, исходя из подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Об этом сообщает агентство БелТА по итогам разговора Лукашенко с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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"Владимир Зеленский затронул вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам", - говорится в сообщении агентства.

Ранее о разговоре лидеров отчиталась украинская сторона. Согласно сообщению пресс-службы Зеленского, президенты подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии в конце июля 33 россиян.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", — цитирует Зеленского сайт.

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