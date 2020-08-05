В машине Ефремова нашли гашиш

Актера могут убрать из свидетелей по делу о сбыте наркотиков

В машине актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП нашли следы гашиша и гашишного масла.

Это следует из материалов уголовного дела, которые озвучила прокурор. "В автомобиле Ефремова обнаружены микроскопические следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла и других видов наркотиков, получаемых из конопли", — заявила гособвинитель.

Теперь гособвинение может доказывать тот факт, что Ефремов употреблял наркотики в автомобиле, хотя по уголовному делу о сбыте запрещенных веществ он проходит как свидетель, передает РИА Новости.

В свою очередь адвокат Ефремова утверждает, что гашиш принадлежал не его подзащитному, а другому человеку.

Кроме того, на подушке безопасности автомобиля Ефремова найдены частицы его ДНК, что может служить подтверждением нахождения актера в момент аварии за рулем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"