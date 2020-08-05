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Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

16:06
  • среда
  • 05 августа 2020

"Проектом года" стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня строителя вручил награды победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" в 2019 году. Собянин подчеркнул, что это не просто проекты, а то, чем пользуются сотни тысяч москвичей.

"Ваша победа обусловлена не только архитектурными изысками, но и популярностью и востребованность ваших проектов. Важно создание нового облика города, новой городской среды. И очень важно, что вы вкладываете в эти объекты все свои знания, таланты, душу. Это, конечно, позволяет городу с каждым годом молодеть, развиваться и быть все более любимым горожанами. Спасибо вам за работу, спасибо за труд", - сказал мэр.

Он также поздравил победителей с наступающим Днем строителя. Мэр отдельно отметил работу строителей Москвы в период пандемии, подчеркнув, что ни одна из крупнейших городских программ не была остановлена в этот период времени.

"Во время пандемии были реализованы очень сложные проекты, которые пришлось реализовать буквально в считанные недели-месяцы. Это и строительство Вороновской инфекционной клиники - самой большой в России, это и реконструкция множества корпусов, больниц, объектов здравоохранения, которые непосредственно стали работать на борьбу с коронавирусом. Все это без строителей реализовать было бы невозможно, и строители не подвели", - добавил Собянин.

Он рассказал, что за последние 10 лет Москва смогла стать мировым лидером сразу по нескольким направлениям: в метростроении, развитии улично-дорожной сети, развитии и реконструкции железных дорог и их интеграции в городскую инфраструктуру.

"После принятия программы реновации город стал крупнейшим мегаполисом мира, который реализует переселение граждан из ветхого жилья", - заключил мэр.

Цель конкурса, проводимого с 2000 года – выявление лучших проектов в области строительства, реализованных в Москве. "Проектом года" стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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