Сергей Собянин открыл движение по дублеру Киевского шоссе

При возведении дублёра строители переложили 92 километра коммуникаций

Сегодня в районе метро "Саларьево" открыта новая транспортная развязка. Реконструкция дороги здесь началась ещё в 2018 году. Ввод основных объектов проходит поэтапно. В январе этого года был открыт путепровод на съезде с улицы Родниковой к транспортно-пересадочному узлу. А сегодня ввели в эксплуатацию несколько тоннелей и съезды, а также надземный пешеходный переход. Итоги работ осмотрел мэр Москвы.

До ноября 2018 года водители, проезжавшие по Киевскому шоссе, видели на этом участке непримечательный пустырь. Полтора года назад здесь началась активная фаза строительства дублера трассы - работы велись круглосуточно и были сопряжены с частичным ограничением движения. Начиная со среды, автомобильный поток из Подмосковья в сторону столицы в районе Саларьево двигается уже не по 4, а по 6 полосам.

И двигается с ветерком. Владельцы авто, регулярно бывающие в этом районе, прекрасно знают, какой трафик здесь в часы пик.

"Приходилось сталкиваться с пробками здесь регулярно, частенько. Потому что там поворот - съезд на МКАД, он сделан уже давно", - говорит Александр Науменко.

"Я думаю, на 100 процентов должно улучшиться", - уверен Дмитрий Ярмоленко.

Новая развязка на пересечении Киевского шоссе и Родниковой улицы – это 3 километра 600 метров улично-дорожной сети. Включая три тоннеля – в центр столицы и в область. Кроме того, оборудованы съезды с Киевского шоссе к транспортно-пересадочному узлу "Саларьево", в сторону района Солнцево и к крупному торговому центру. Для пешеходов оборудован надземный переход – благодаря оформлению его видно издалека.

"Продолжаем реконструкцию Киевского шоссе: заезды, съезды с Киевского шоссе, развязку, в том числе и развязку с переходом транспорта на транспортно-пересадочный узел "Саларьево", пересадку на метро. Важная очень стройка, потому что Киевское шоссе обслуживает сотни тысяч людей, проживающих как в Москве, так и в Подмосковье, и мы постепенно этап за этапом расшиваем это узкое горлышко на Киевском шоссе, соответственно будет улучшаться движение и на Ленинском проспекте", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Старт движения как всегда – за колонной спецтехники. На внешне небольшом участке три сотни инженеров и строителей провели колоссальную работу. При возведении дублёра они переложили 92 километра коммуникаций: в том числе линий связи, водопровода, ливневой канализации.

"Основной проблемой было оставить проезд транспорта - не менее четырех полос. В рамках проекта по благоустройству на территории развязки порядка 7 гектаров мы озеленили. Высадили около 3 тысяч деревьев. Плюс цветники, кустарники", - рассказал Андрей Андреев, руководитель проекта.

Сегодняшний этап – промежуточный. В ближайшие полгода в районе Киевского шоссе будут построены еще больше 8,5 километра дорог. В общей сложности, по проекту – свыше 12 километров. Реконструкция развязки призвана улучшить транспортное обслуживание четверти миллиона жителей Солнцево, Ново-Переделкино, Румянцево и Саларьево.

"Здесь, в Саларьево, как в капле воды видно целый ряд направлений строительного комплекса Москвы. Построены новые жилые районы, рекультивирована старейшая свалка, огромная свалка, которая здесь соответственно создавала экологический фон десятилетиями. Построено метро, построен автовокзал, транспортно-пересадочный узел, новые школьные здания, детские сады. То есть, по сути дела, своего рода небольшой город", - заявил Собянин.

Открывая развязку, Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником, который отмечается на этой неделе. С начала этого года в Москве построены 48 километров новых дорог, 17 тоннелей и эстакад, а также 12 пешеходных переходов. Кроме того, хордовое кольцо, призванное разгрузить въезды в центр города, возведено уже на 57 процентов. Все последние годы власти столицы поддерживают темпы строительства дорог – не менее 100 километров в год.

Егор Киселёв, Андрей Талалай, Михаил Фёдоров, "ТВ Центр".

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