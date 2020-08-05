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В Московском зоопарке родились редчайшие вороны

18:20
  • среда
  • 05 августа 2020

Зоологи показали своих новых обитателей

Московский зоопарк показал своих новых обитателей - двух птенцов редчайшего кафрского ворона. В дикой природе у этих африканских птиц выживает, как правило, только один птенец за 9-10 лет.

Прибавление в семье воронов  произошло в апреле, передает "ТВ Центр". Один из птенцов долго не мог вылупиться, но благодаря профессионализму московских зоологов, его смогли выходить.

Назвали Ника, что означает "победа". Обе птицы чувствуют себя хорошо. Они уже перешли на взрослую пищу, особенно любят ягоды и фрукты.

Кафрский ворон обладает развитым интеллектом. За четыре года колония этих птиц в Московском зоопарке выросла до 9 особей.

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