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Скандальное дело Ефремова: как прошло первое заседание по существу

18:13
  • среда
  • 05 августа 2020

Актер не признал вину, хотя ранее раскаивался и просил прощения

В Пресненском суде столицы прошло первое заседание по существу по уголовному делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Авария произошла  8 июня на Садовом кольце. В ходе заседания прокурор зачитала обвинительное заключение. Выслушав его, актер не признал вину, сославшись на то, что не помнит событий того вечера. Ефремов заявил, что не помнит также, проходил ли он медицинское освидетельствование после ДТП.

Происходящее у здания Пресненского суда напоминало театральную постановку. Первым "на сцене" появился адвокат Михаила Ефремова  Эльман Пашаев.  Он охотно отвечал на вопросы журналистов, улыбался и шутил.

Толк в эффектных появлениях продемонстрировал защитник потерпевших Александр Добровинский. В прошлый раз он приехал в суд на иномарке за 30 миллионов рублей,  а сегодня - за 20.

А вот главного героя пьесы  - Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом - в суд доставили приставы. И он быстро прошел за кулисы.  Журналистам запретили снимать судебный процесс, пустив камеры на несколько минут перед его началом. Сегодня состоялось первое заседание по существу. Прокурор огласил суть обвинения.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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