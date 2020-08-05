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"Можно с тобой замутить?" Асмус заговорила о романе с Чадовым

16:54
  • среда
  • 05 августа 2020

Актер был ее партнером по фильму "Текст"

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что ей надоели слухи и сплетни, которые ее сопровождают в последнее время, а также бестактность подписчиков в соцсетях.
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Чтобы пресечь все слухи разом, артистка выложила пост в Instagram, где через запятую перечислила популярные комментарии и сообщения, которые ей отправляют. В частности, после съемок в фильме "Текст" Асмус приписывают интрижку с партнером по съемочной площадке, актером Алексеем Чадовым.

"Слишком худая. Одинаковое выражение лица. Красная помада не идет. Так вы развозитесь или пиар? Красивая. Стремная. Зачем голову наклонять все время? Почему в черном? Не узнала. Когда новый порнофильм? Без мейка лучше. Про Чадова слухи? Че с конкурсом в итоге? Сиськи норм. В одежде не интересна. Ты кто? Брови свои или ботокс? А где хештеги? Ответь в директ. Че грустная? Можно с тобой замутить? Какой фирмы платье?..хотя пофиг", - написала Асмус.

Стоит отметить, что Алексей Чадов сейчас свободен. Актер был женат три года на актрисе Агнии Дитковските. В 2014 году у пары родился сын, а в 2015 году семья распалась. Какое-то время Чадов встречался с моделью Лейсан Галимовой, но сохранить эти отношения не удалось.

Асмус, в свою очередь, переживает развод с юмористом Гариком Харламовым. Пара заявила о расставании в конце июня.

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