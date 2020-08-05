Лариса Гузеева обругала подписчиков матом

Телеведущая обратилась к "плохим людям"

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес своих подписчиков в инстаграме и обвинила людей в желании "нагадить".

Свое обращение к хейтерам она начала со слов "недорогие плохие люди". Гузеева написала, что сочувствует людям, которые заходят к ней на страницу, чтобы оставить неприятные сообщения.

"Ладно молодые… сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить. Но! Вы, пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, <…> (отстаньте - прим.ред.) от меня", — написала Гузеева (цитата по РИА Новости).

Ранее Гузеева уже не раз использовала нецензурную брань в общении со своими подписчиками.

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным:

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