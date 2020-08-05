На ТТК перекрыли три полосы из-за загоревшегося автомобиля (видео)

На проезжую часть вылилось топливо

На Третьем транспортном кольце в Москве загорелся автомобиль Ford Transit.

Инцидент произошел в среднем ряду Автозаводского моста. В результате происшествия на проезжую часть из горящего автомобиля вылилось топливо.

"Перекрыты три полосы, движение осуществляется по крайней правой полосе", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На данный момент пожар на площади пять квадратных метров потушили, но автомобиль все еще мешает проеду водителей. В ближайшее время на место прибудет эвакуатор, который и отбуксирует автомобиль на стоянку.

Причины произошедшего пока неизвестны. Пострадавших нет.

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