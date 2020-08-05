ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ТТК перекрыли три полосы из-за загоревшегося автомобиля (видео)

17:11
  • среда
  • 05 августа 2020

На проезжую часть вылилось топливо

На Третьем транспортном кольце в Москве загорелся автомобиль Ford Transit.

Инцидент произошел в среднем ряду Автозаводского моста. В результате происшествия на проезжую часть из горящего автомобиля вылилось топливо.

"Перекрыты три полосы, движение осуществляется по крайней правой полосе", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На данный момент пожар на площади пять квадратных метров потушили, но автомобиль все еще мешает проеду водителей. В ближайшее время на место прибудет эвакуатор, который и отбуксирует автомобиль на стоянку.

Причины произошедшего пока неизвестны. Пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Возгорание автомобиля
Возгорание автомобиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.