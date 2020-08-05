"Произошла ошибка": мать брошенного в Москве ребенка вышла на связь

Она заявила, что обожает своего сына

Мама мальчика, которого нашли ночью в коляске на улице Москвы, прокомментировала произошедшее.

По словам женщины, произошла "какая-то ошибка", ведь она любит своего ребенка и не желает ему вреда.

"Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла", - сказала мать (цитата по РИА Новости).

В ночь на среду прохожие обнаружили бесхозную детскую коляску с ребенком возле жилого дома на Студенческой улице. О находке сообщили в правоохранительные органы. Ребенка забрали медики.

Спустя время родители малыша нашлись. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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