В Москве задержали проректора МГУ Гришина

Его подозревают в преднамеренном банкротстве

Экс-главу минстроя Самарской области и бывшего проректора МГУ Алексея Гришина задержали в Москве.

Его подозревают в преднамеренном банкротстве компании ООО "СДС-Управление строительства", которая входит в ООО "Инвест-Альянс" (ее соучредителем является Гришин), сообщила пресс-служба мордовского управление СКР.

По версии следствия, 45-летний Гришин нанес ущерб кредиторам в размере 183 миллионов рублей, а компания была признана банкротом, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство". В настоящее время задержанный доставлен в Саранск, с ним ведутся следственные действия.

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