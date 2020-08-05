Рената Литвинова в дорогом платье спустилась в метро

Актриса поразила своей красотой

Российская актриса Рената Литвинова спустилась в московское метро ради модной фотосессии.

Бэкстейджем со съемок модель поделилась в своем Instagram. На актрисе было надето черное платье со шлейфом от испанского модного дома Balenciaga. Образ дополнили яркий макияж и прическа в ретро-стиле.

"Самое красивое в мире метро)", - подписала Литвинова видеоролик, где она позирует на станции "Киевская" Филевской линии.

Поклонники оценили образ любимой актрисы и оставили десятки восторженных комментариев под постом.

"Невероятная красота!", - восхитилась _marvelous_cat_.

"Шикарная!!! И даже метро по-другому заиграло!", - заметила mariadanilina.

"Даже мраморные колонны метрополитена готовы пасть к ногам!))", - написала white_white_horsy.

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