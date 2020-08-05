ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рената Литвинова в дорогом платье спустилась в метро

19:02
  • среда
  • 05 августа 2020

Актриса поразила своей красотой

Российская актриса Рената Литвинова спустилась в московское метро ради модной фотосессии.

Бэкстейджем со съемок модель поделилась в своем Instagram. На актрисе было надето черное платье со шлейфом от испанского модного дома Balenciaga. Образ дополнили яркий макияж и прическа в ретро-стиле.

"Самое красивое в мире метро)", - подписала Литвинова видеоролик, где она позирует на станции "Киевская" Филевской линии.  

Поклонники оценили образ любимой актрисы и оставили десятки восторженных комментариев под постом.

"Невероятная красота!", - восхитилась _marvelous_cat_.

"Шикарная!!! И даже метро по-другому заиграло!", - заметила mariadanilina.

"Даже мраморные колонны метрополитена готовы пасть к ногам!))", - написала white_white_horsy.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Рената Литвинова
Рената Литвинова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.