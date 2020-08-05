Врач раскрыла улучшающий настроение продукт

Его употребление также благотворно влияет на нервную систему

Диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала есть дыню для поднятия настроения, пишет argumenti.ru.

Врач предупредила, что с учетом высокого гликемического индекса не рекомендуется съедать более 400 граммов мякоти дыни в сутки. Однако здоровая порция благотворно скажется на нервной системе и улучшит настроение.

"Это богатый источник витаминов А, С, В, Е, фолиевой кислоты, бета-каротина, минеральных веществ: калия, магния, фосфора, кобальта, кремния", - сказала Стародубова (цитата по АГН "Москва").

Врач предупредила, что дыня противопоказана некоторым людям при ряде заболеваний или индивидуальной непереносимости.

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