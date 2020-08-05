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Врач раскрыла улучшающий настроение продукт

19:02
  • среда
  • 05 августа 2020

Его употребление также благотворно влияет на нервную систему

Диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала есть дыню для поднятия настроения, пишет argumenti.ru.
Назван помогающий похудеть продукт

Врач предупредила, что с учетом высокого гликемического индекса не рекомендуется съедать более 400 граммов мякоти дыни в сутки. Однако здоровая порция благотворно скажется на нервной системе и улучшит настроение.

"Это богатый источник витаминов А, С, В, Е, фолиевой кислоты, бета-каротина, минеральных веществ: калия, магния, фосфора, кобальта, кремния", - сказала Стародубова (цитата по АГН "Москва").

Врач предупредила, что дыня противопоказана некоторым людям при ряде заболеваний или индивидуальной непереносимости.

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