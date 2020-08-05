Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам

Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем. Это были самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

Как сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной, ранее в среду российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели.

"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их…", - сообщили в центре управления обороной.

30 июля Су-27 отогнал двух американских разведчиков от российской границы - также в районе Черного моря.

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