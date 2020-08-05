Власти Ливана сочли версию об израильском следе безосновательной

Израиль не причастен к взрыву в Бейруте

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми отверг версии о возможной причастности Израиля к взрыву в порту столицы.

Версия о диверсии также не выдерживает никакой критики. Такого же мнения придерживается и армейское командование, передает ТАСС.

"Это все ложные слухи, необходимо дождаться официальных итогов расследования", - сообщили ливанские военные.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за ракетного обстрела ВВС Израиля. Якобы они были по базе "Хезболлах".

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. Причиной стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн аммиачной селитры.

По последним данным, число погибших увеличилось до 135 человек, число пострадавших возросло до 5 тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения. В стране объявлен траур.

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