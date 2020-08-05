ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскосмос показал снимки порта Бейрута до и после взрыва

20:04
  • среда
  • 05 августа 2020

Вместо склада - заполненный водой кратер, вместо домов - лишь очертания

Корпорация "Роскосмос" показала на снимках со спутника масштаб взрыва в порту Бейрута.

Фотографии были сделаны с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Снимок до взрыва датирован 4 ноября 2019 года, второй сделали 5 августа 2020 года.

На снимках можно заметить, что практически все постройки возле центра взрыва оказались уничтожены до основания. На месте склада, где хранились взрывоопасные вещества, образовался 70-метровый кратер — и его заполнила морская вода.

Несколько прилежащих к порту кварталов разнесло ударной волной, прослеживаются лишь очертания строений.

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте
Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года
Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.