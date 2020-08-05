Роскосмос показал снимки порта Бейрута до и после взрыва

Вместо склада - заполненный водой кратер, вместо домов - лишь очертания

Корпорация "Роскосмос" показала на снимках со спутника масштаб взрыва в порту Бейрута.

Фотографии были сделаны с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Снимок до взрыва датирован 4 ноября 2019 года, второй сделали 5 августа 2020 года.

На снимках можно заметить, что практически все постройки возле центра взрыва оказались уничтожены до основания. На месте склада, где хранились взрывоопасные вещества, образовался 70-метровый кратер — и его заполнила морская вода.

Несколько прилежащих к порту кварталов разнесло ударной волной, прослеживаются лишь очертания строений.

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