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Город затянуло дымом: в ОАЭ начался крупный пожар

20:52
  • среда
  • 05 августа 2020

Горит местная достопримечательность

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) загорелся крупный рынок.

ЧП произошло в городе Аджман. Черным дымом заволокло весь город, пожар виден практически из каждой точки.

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается. Рынок находится неподалеку от больницы, а также двух других рынков - фруктового и овощного. Медицинское учреждение уже эвакуировали, пишет ТАСС.

Рынок в Аджмане – популярная местная достопримечательность, туда съезжались всей страны. На время коронавирусной пандемии рынок был закрыт.

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