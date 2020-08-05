Город затянуло дымом: в ОАЭ начался крупный пожар

Горит местная достопримечательность
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) загорелся крупный рынок.
ЧП произошло в городе Аджман. Черным дымом заволокло весь город, пожар виден практически из каждой точки.
О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается. Рынок находится неподалеку от больницы, а также двух других рынков - фруктового и овощного. Медицинское учреждение уже эвакуировали, пишет ТАСС.
Рынок в Аджмане – популярная местная достопримечательность, туда съезжались всей страны. На время коронавирусной пандемии рынок был закрыт.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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