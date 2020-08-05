В Сочи застрелили медведей, растерзавших 11-летнего мальчика

Местные власти поручили проверить другие мини-зоопарки

Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка в посёлке Дагомыс Лазаревского района Сочи. 11-летнего мальчика растерзали медведи. Трагедия произошла на территории гостевого дома. Именно там находился вольер с двумя хищниками. Мальчик вошел в незапертую клетку. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В хронологии событий следователи уже разобрались. Дагомыс. Мальчик одиннадцати лет гулял с двумя девочками примерно такого же возраста. Зашли на территорию местного конно-спортивного комплекса, чтобы посмотреть на медведей, которые жили там в клетке. Итог знакомства детей с животными - мальчик погиб.

"Он хотел селфи сделать. Ребенок. Почему-то замка не было на клетке", - говорит местная жительница Татьяна Верзунова.

Это довольно известное в Дагомысе место. Во-первых, конно-спортивная школа. Во-вторых, все местные жители знали, что на территории живут настоящие медведи. Уже очень давно. Более десяти лет. Ещё маленькими их принесли из леса охотники. Так животные здесь и остались, и, как говорят соседи, которые постоянно ходили смотреть на хищников вместе с детьми, они даже рычать разучились.

- Мы часто с внучатами посещаем. Просто надо знать правила предосторожности, находясь в этом месте. Вот территория медведей. Вот зона, куда можно подходить и куда нельзя подходить.

Хозяева вольера держали медведей за двойным забором. Это отлично видно на видеороликах от туристов. Хоть неудобно, но угощать хищников разрешалось только так.

Мишки были приветливые. Явно привыкли к вниманию со стороны людей и угощениям.

Если посмотреть внимательно, то можно заметить, что калитка клетки заперта на висячий замок. А вот калитка второй, внешней ограды, судя по всему, открыта. Проушины для замка есть, а самого запирающего устройства нет. Равно как и сотрудников рядом, которые ухаживали за хищниками. Сейчас на территорию комплекса никого не пускают. А вот раньше к медведям совершенно спокойно мог подойти абсолютно любой прохожий.

"Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя. 11-летний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения", - прокомментировала Анна Пушкина, помощник руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Хищник набросился на ребенка через решётку. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают человека, по чьей вине клетка была открыта. Будут еще выяснять, почему дети вообще оказались рядом с животными без сопровождения взрослых. Медведей застрелили, так как они не подпускали врачей к телу ребенка. В Сочи таких мини-зоопарков довольно много, и сейчас, по указанию местных властей, они все должны быть закрыты. Их будут проверять на соблюдение мер безопасности.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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