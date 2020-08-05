Мужчина покончил с собой из-за синдрома последней песни

Он очень страдал

В Великобритании мужчина покончил жизнь самоубийством из-за того, что у него в голове постоянно крутилась одна и та же песня.

55-летний житель Южного Уэльса долгое время страдал психическим расстройством, навязчивым неврозом и бессонницей, пишет "Лента.ру". Мужчина каждый раз мучился, когда последняя прослушанная песня застревала в голове и постоянно проигрывалась.

В один день британец позвонил своему другу и рассказал, что собирается покончить с собой. Товарищ незамедлительно обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому мужчины, но тот отказался с ними разговаривать. Спасти его не удалось.

В предсмертной записке умерший подробно рассказал о своих страданиях из-за синдрома последней песни и указал информацию о своих сбережениях.

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