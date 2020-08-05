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Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

21:42
  • среда
  • 05 августа 2020

Снимать их еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, сколько будут действовать введенные из-за коронавируса ограничения в столице.

По мнению градоначальника, снимать их еще рано. Эти меры будут необходимы в ближайшие недели и даже месяцы.

"О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. <...> Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы", - сказал мэр в интервью программе "Вести". (Цитата по ТАСС).

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19. Жители обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

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