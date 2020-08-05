Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью COVID-19 поднимет голову
Начало второй волны эпидемии коронавируса в России придется на октябрь-ноябрь 2020 года.
Такое мнение озвучил вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью kp.ru ("Комсомольская правда").
"Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары ковид угомонится. Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову", - заявил Альтштейн.
Вирусолог отметил, что вторая волна коронавируса будет более массовой, но летальной инфекции снизится.
"Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой, и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам", - объяснил ученый.
На данный момент в мире зафиксированы 18 614 542 случая коронавируса. Умерли 702 330 человек. В России выявлено 866 627 заболевших коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 14 490 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"