Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью COVID-19 поднимет голову

Начало второй волны эпидемии коронавируса в России придется на октябрь-ноябрь 2020 года.

Такое мнение озвучил вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью kp.ru ("Комсомольская правда").

"Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары ковид угомонится. Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову", - заявил Альтштейн.

Вирусолог отметил, что вторая волна коронавируса будет более массовой, но летальной инфекции снизится.

"Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой, и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам", - объяснил ученый.

На данный момент в мире зафиксированы 18 614 542 случая коронавируса. Умерли 702 330 человек. В России выявлено 866 627 заболевших коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 14 490 человек.

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