Мария Миронова показала подросшего сына

Федор отметил первые именины

Мария Миронова показала в инстаграме фотографию с подросшим сыном Федором. Год малышу исполнится 30 сентября, а пока он отмечает именины, рассказала подписчикам актриса.

"Еще месяц-другой и уже не на руках. Первые Именины", – подписала снимок Миронова. На фото она стоит у храма и держит сына на руках.

"Чудесные", "Пока на руках - болят руки, потом - сердце", "Ну, молодчина! Радость ваша ненаглядная!" – пишут под постом фанаты актрисы.

Сын Федор родился у Мироновой в сентябре 2019 года от четвертого мужа. У актрисы также есть 27-летний сын от первого мужа - бизнесмена Игоря Удалова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"