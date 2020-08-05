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Водитель BMW устроил смертельное ДТП на пешеходном переходе в Москве

22:42
  • среда
  • 05 августа 2020

Одна женщина скончалась на месте, вторую увезли в больницу

На юго-востоке Москвы автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе.

ДТП произошло на Батайском проезде в районе дома №31. Водитель наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу. Одна женщина скончалась на месте, вторую увезли в больницу, пишет ТАСС.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. По какой причине водитель BMW не остановился перед пешеходным переходом, пока неизвестно.

Источник телеканала "360" утверждает, что мужчина был пьян. В его крови обнаружили 1,26 промилле алкоголя.

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