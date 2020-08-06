Россия отправила в Бейрут еще один борт с медиками и спасателями

Всего будет пять рейсов

В Бейрут в четверг вылетел третий самолет МЧС России. На борту Ил-76, который отправился из Саратова, специалисты Роспотребнадзора и оборудование для лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции, сообщает "ТВ Центр".

Помощь Ливану оказывается по поручению российского президента. Всего будет пять рейсов. Доставленный в город автономный аэромобильный госпиталь уже начали готовить к приему пострадавших.

В Бейрут также прилетели 100 российских специалистов, прибудут еще 50 - спасатели, врачи, психологи и кинологи. У всех большой опыт поисково-спасательных работ. Эта группировка ранее участвовала в ликвидации последствий землетрясения в Непале.

"У нас есть информация, что под завалами находятся люди, будем акцент делать, в первую очередь, на работу кинологических расчетов, беспилотных систем", - рассказал заместитель начальника Главного управления "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" Сергей Воронцов.

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