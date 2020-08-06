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В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки

08:32
  • четверг
  • 06 августа 2020

Трагедия произошла 75 лет назад

В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы. Ровно в 8:15 утра по местному времени, когда 75 лет назад американский самолет сбросил на город атомную бомбу, была объявлена минута молчания.

В Парке Мира раздавались лишь удары колокола. В этом году из-за пандемии коронавируса мемориальная церемония прошла онлайн - трансляцию вели все местные телеканалы.

Премьер Синдзо Абэ отметил, что трагедия Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. По его словам, международное сообщество обязано вместе двигаться к достижению единой цели - созданию мира без ядерного оружия, передает "ТВ Центр".

Япония до сих пор приходит в себя после атак со стороны США в 1945-ом. Каждый год число жертв этих бомбардировок увеличивается и уже превысило 324 тысячи.

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