США пообещали 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы

В МИД России оценили это заявление

10 миллионов долларов пообещал выплатить Госдеп США за информацию о тех, кто пытается вмешиваться в американские выборы, пишет kp.ru.

Как заявил на брифинге глава ведомства Майк Помпео, средства будут выделены из специальной программы "вознаграждение за помощь правосудию". Ранее она была ориентирована исключительно на поиск террористов. Теперь же, чтобы подзаработать, надо всего лишь предоставить информацию. Она поможет установить личность или местонахождение любого лица, которое вмешивается в американские выборы, действуя под контролем иностранного правительства.

Официальный представитель нашего МИД Мария Захарова посочувствовала Госдепу США. На своей странице в соцсети она написала: "сейчас сайт госдепартамента ляжет от доносов на соседей".

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