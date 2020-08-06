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Почти 50% россиян с детьми отказались от отдыха на море

08:28
  • четверг
  • 06 августа 2020

Всему виной коронавирус

48% россиян с детьми решили этим летом не ехать на море из-за коронавируса. 43% отложили поездку. 22% родителей собираются отправиться к родным в другой город, а 14% - отправить детей в детский лагерь на море. 
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"По признанию российских родителей из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом им пришлось отменять свои планы", - приводит ТАСС выдержку из материала, подготовленного Леди Mail.ru и Дети Mail.ru. 

41% родителей сказали, что они не откладывали деньги на отдых этим летом. 28% опрошенных отложили от 15 до 30 тысяч рублей, 24% - свыше 45 тысяч, 23% - от 5 до 15 тысяч, а 17% - от 30 до 45 тысяч рублей. 

40% россиян считают, что по сравнению с прошлым летом траты на детский отдых выросли. 33% придерживаются противоположной точки зрения. 27% респондентов не заметили никаких изменений. 

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