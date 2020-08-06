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"Доходят до абсурда": госдепу США ответили на доклад о российской пропаганде

08:43
  • четверг
  • 06 августа 2020

Вашингтон пытается дискредитировать независимые источники информации

Доклад госдепартамента США о российской пропаганде – попытка  заглушить официальные предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира. Так в российском посольстве в США прокомментировали появление документа под названием "Основы дезинформации и пропаганды России".
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"Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Для их дискредитации задействованы серьезные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", — отмечается на странице российской дипмиссии в Facebook.

Государственный департамент США опубликовал доклад "Основы дезинформации и пропаганды России". Ранее госдеп просил заложить в бюджет 2021 года 138 миллионов долларов для борьбы с "российской дезинформацией".

В дипмиссии подчеркнули, что авторы доклада не стесняются даже откровенно абсурдных заявлений. В частности, депутат Госдумы Владимир Жириновский и частная радиостанция "Говорит Москва" приводятся в качестве примера "официальных правительственных медиа".

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