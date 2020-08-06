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"Попал в руки шарлатана": Ефремова сочли жертвой его адвоката

08:40
  • четверг
  • 06 августа 2020

Тактика защиты только "затягивает петлю на шее" актера

Михаил Ефремов стал жертвой своего адвоката. Такое мнение высказал почетный адвокат России Александр Островский.

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По его мнению, стратегия защиты, выбранная Эльманом Пашаевым, только ухудшает отношение суда к народному артисту. Признание вины стало бы смягчающим обстоятельством, и Ефремов мог бы получить условный срок или наказание с отбыванием срока в колонии-поселении. Отрицая очевидные вещи, артист только "затягивает петлю на шее", уверен Островский.

Действия защиты актера почетный адвокат воспринимает "через призму психологического заболевания" Пашаева. Островский напомнил, что тот отбывал наказание за свою профессиональную деятельность. Кроме того, Пашаева несколько раз исключали из адвокатских палат.

"Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана, и для меня это очень печально и жалко", - сказал юрист изданию НСН.

Тактика защиты Михаила Ефремова неоднократно вызывала критику адвокатского сообщества. Ранее Эльман Пашаев заявил, что у следствия нет доказательств нахождения актера за рулем автомобиля в момент аварии. Эти заявления в суде опроверг сотрудник ГИБДД, который оформлял ДТП.

Сам Михаил Ефремов отказался признавать вину в случившемся. По его словам, он ничего не помнит, поэтому не может этого сделать.

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль  Михаила Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с фургоном. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице. Исследования проб, взятых после ДТП, выявили в крови Ефремова не только высокое содержание алкоголя, но и наркотики.  Артисту грозит до 12 лет колонии.

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