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Алена Рапунцель рассталась с возлюбленным сразу после ухода из "Дома-2"

08:56
  • четверг
  • 06 августа 2020

Бойфренд не смог вытерпеть ее маму

На днях Алена Рапунцель и Максим Колесников покинули проект "Дом-2", чтобы строить отношения в реальной жизни. Они сняли просторную квартиру и задумались о создании магазина детской одежды для мальчиков. Все это рухнуло в одночасье. Возлюбленные поссорились, и теперь Колесников сбегает от своей пассии на скандальную телестройку. 
Алена Рапунцель рассекретила свои планы после ухода из "Дома-2"

"Я прошу вас не задавать вопросы по поводу того, что произошло. Как вы поняли, мы с Максом больше не вместе. Максим Колесников возвращается на телепроект, где расскажет вам все в ярких красках. Для кого-то, видимо, это была история хайпа, а для кого-то история чистой любви", - цитирует Рапунцель starhit.ru

Максим Колесников заявил, что он не изменял Рапунцель и не предавал ее. Дело в том, что в новой квартире они поселились вчетвером: Максим, Алена, а также ее ребенок от предыдущих отношений и ее мама. "А ушел я конкретно из-за твоей мамы, потому что тебя я вывезу, но вывозить твою маму не собираюсь", - сказал он на видео в Instagram. 

По его словам, он возвращается на "Дом-2", чтобы повидаться с друзьями, а не строить новые отношения. 

Неделю назад Колесников опубликовал в соцсети фото с Рапунцель и ее сыном. "Мы ссоримся, ругаемся, деремся, все потому что любим", - подписал он снимок. 

Поклонники пары надеются, что эта ссора тоже закончится примирением. 

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