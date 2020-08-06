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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 18,7 миллиона

09:00
  • четверг
  • 06 августа 2020

Больше всего заболевших – в США и Бразилии

Американский университет Джонса Хопкинса обнародовал последние данные по ситуации с коронавирусом в мире. По данным его экспертов на 8 часов утра по московскому времени, за сутки выявлено 272 тысячи новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в мире достигло 18 752 917 человек.
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Число жертв коронавируса за сутки выросло более чем на 6 тысяч. Зафиксировано 706 тысяч 761 смерть - против 700 тысяч 647 днем ранее.

Больше всего заболевших по-прежнему в Соединенных Штатах: за сутки их число выросло на 53 тысячи, составив 4 823 890 человек. В Бразилии число инфицированных достигло 2 859 073, рост за сутки составил 57 тысяч. По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 миллион жителей планеты составил 91,2.

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