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Роспотребнадзор рассказал, как нельзя есть дыню

09:20
  • четверг
  • 06 августа 2020

С чем этот продукт не сочетается?

Дыня достаточно тяжелый продукт, поэтому ее лучше употреблять в промежутках между приемами пищи. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что не стоит сочетать этот продукт с алкоголем, холодной водой или кисломолочными продуктами.

"Потому что вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, которое приводит РИА Новости.

Кроме того, не рекомендуется употреблять дыню людям с обострением язвенной болезни, а также с сахарным диабетом.

Накануне Роскачество рассказало о вреде свежевыжатых соков. Их не рекомендуется пить на пустой желудок, отметили в ведомстве.

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