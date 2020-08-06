Роспотребнадзор рассказал, как нельзя есть дыню

С чем этот продукт не сочетается?

Дыня достаточно тяжелый продукт, поэтому ее лучше употреблять в промежутках между приемами пищи. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что не стоит сочетать этот продукт с алкоголем, холодной водой или кисломолочными продуктами.

"Потому что вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, которое приводит РИА Новости.

Кроме того, не рекомендуется употреблять дыню людям с обострением язвенной болезни, а также с сахарным диабетом.

Накануне Роскачество рассказало о вреде свежевыжатых соков. Их не рекомендуется пить на пустой желудок, отметили в ведомстве.

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