Доступ к электронным медкартам каждую неделю оформляют около 30 тыс. москвичей

Доступ к ЭМК был открыт в начале года

В среднем 30 тысяч москвичей каждую неделю оформляют доступ к своим электронным медицинским картам. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она напомнила, что доступ к электронным медкартам был открыт в январе этого года.

"Сервис востребован у москвичей - все большее количество людей оценивают удобство и постоянно расширяющийся функционал. На детские медкарты приходится порядка 15% от общего количества оформленных доступов", - рассказала Ракова.

ЭМК доступна москвичам не только на портале mos.ru, но и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Все медицинские документы из карты в смартфоне можно скачать и отправить по электронной почте или в мессенджерах.

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