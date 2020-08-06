ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о подорожании доставки товаров на дом

09:34
  • четверг
  • 06 августа 2020

К этому приведут новые требования Роспотребнадзора

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предупредила, что доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, если Роспотребнадзор запретит перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания и воду. 
Путин поручил поддержать сервисы по доставке еды

Новые требования к перевозке товаров находятся на утверждении в Роспотребнадзоре. Если их одобрят, то магазинам придется задействовать больше машин, чтобы доставлять продукты и бытовую химию отдельно друг от друга. 

"Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300-350 рублей", - рассказал iz.ru президент АКИТ Артем Соколов. 

По его словам, сегодня продукты и бытовую химию перевозят в одной машине, но в разных секциях. К тому же товары имеют первичную и вторичную упаковку. Прямой контакт еды с химическими веществами исключен, подчеркнул он.  

Ассоциация направила главному санитарному врачу Анне Поповой письмо, обратив ее внимание на излишние требования к компаниям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Доставка товаров
Доставка товаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.