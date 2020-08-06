Россиян предупредили о подорожании доставки товаров на дом

К этому приведут новые требования Роспотребнадзора

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предупредила, что доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, если Роспотребнадзор запретит перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания и воду.

Новые требования к перевозке товаров находятся на утверждении в Роспотребнадзоре. Если их одобрят, то магазинам придется задействовать больше машин, чтобы доставлять продукты и бытовую химию отдельно друг от друга.

"Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300-350 рублей", - рассказал iz.ru президент АКИТ Артем Соколов.

По его словам, сегодня продукты и бытовую химию перевозят в одной машине, но в разных секциях. К тому же товары имеют первичную и вторичную упаковку. Прямой контакт еды с химическими веществами исключен, подчеркнул он.

Ассоциация направила главному санитарному врачу Анне Поповой письмо, обратив ее внимание на излишние требования к компаниям.

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