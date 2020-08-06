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В Москве вылечились от коронавируса еще 1254 пациента

09:32
  • четверг
  • 06 августа 2020

Выздоровевшие могут стать донорами плазмы

Московские врачи за сутки вылечили от заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией, еще 1254 пациента. Общее число выздоровевших в столице за все время пандемии превысило 186 тысяч, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223", - заявила Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что перед выпиской из больницы пациенты проходят специальные исследования, подтверждающие отсутствие заболевания. Те из них, кому необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Ракова напомнила, что выздоровевшие от COVID-19 могут стать донорами плазмы – если им от 18 до 55 лет и у них нет хронических заболеваний. Также вылечившиеся могут в качестве волонтеров помогать тем, кто проходит лечение от коронавируса дома.

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