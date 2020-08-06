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"Долгожданный отпуск": Джиган и Самойлова вырвались на море

10:09
  • четверг
  • 06 августа 2020

Их дети счастливы

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова вместе с детьми отправились на турецкий курорт. Их дочери давно мечтали об этой поездке. Они частенько паковали чемоданы и наряжались, представляя, будто едут в аэропорт. И вот звездное семейство наконец на море. 
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По словам Самойловой, они впервые вырвались на курорт в таком большом составе. Вместе с ними полетели бабушка, дедушка, братья и племянница. "Первый отпуск Давидика и долгожданный отпуск для мелкой троицы [речь о дочерях - прим. ред.], а то они уже весь мир объехали на карантине из комнаты в комнату", - написала модель в Instagram. 

"Как на Багамах", - объявила Самойлова, прогуливаясь по пляжу со светлым песком. В день прилета местные градусники показывали 38 градусов жары. "Это вообще!.. Я не знаю, как мы будем выживать здесь завтра", - сказала модель на видео.

Джиган на своей страничке тоже опубликовал несколько сториз. Вот он лежит у бассейна, а вот идет к морю. 

Последнее заграничное путешествие закончилось для рэпера неудачно. Будучи в США, он начал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, в результате чего едва не развелся с женой и попал в рехаб. Интернет-пользователи шутят по этому поводу в комментариях:  

- Надеюсь, с этой поездки Джиган с бровями прилетит. 

- Ждем новый трип от Джигана. 

- Только следите за бровями мужа, а то мы уже переживаем, отпуск все-таки. 

- Главное, чтоб Джиган не задержался. 

- Только Джигана привезите обратно с бровями.  

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