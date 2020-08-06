"Аэрофлот" объявил об отмене запланированных международных рейсов

Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация

Рейсы "Аэрофлота" в 80 зарубежных городов отменяются до 31 августа. Как сообщили в авиакомпании, причина – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в странах назначения. В списке нет государств, с которыми авиасообщение уже возобновилось.

"Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения", - говорится в сообщении авиакомпании.

Полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, с которыми авиасообщение уже было восстановлено с 1 августа, не прекратятся. В то же время, в представленном списке – Цюрих, рейс был запланирован на 15-е августа. Пассажирам, которые приобрели билеты на международные рейсы на август, предлагают оформить ваучер, передает ТАСС.

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