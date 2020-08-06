Город в руинах: российские спасатели и медики прибывают в Бейрут

Число погибших растет

Этим утром в Бейрут вылетел четвёртый самолёт с российскими спасателями и спецтехникой на борту. Ранее в Ливан уже доставили аэромобильный госпиталь, врачей и психологов. Запланирован ещё и пятый рейс. Помощь республике оказывается по поручению президента Владимира Путина. Наши специалисты будут участвовать в разборе завалов и лечить пострадавших. Их число уже достигло пяти тысяч. Погибших, по меньшей мере, 135 человек.

Десятки контейнеров и кейсов. С медицинской техникой и спасательным оборудованием. Весь груз, доставленный самолетами МЧС России в Бейрут, сразу перегружают в машины, передает "ТВ Центр".

По поручению Владимира Путина почти 100 российский специалистов - спасатели, врачи, психологи - отправились помочь стране, которая сама с последствиями катастрофы не справляется. В Бейруте всего один национальный спасательный отряд. Сил остро не хватает. У наших с собой - палатки, модули, техника. А главное - за плечами у каждого огромный опыт такой работы по всему миру.

С каким объемом работ придется столкнуться, российские спасатели увидели в первые минуты пребывания в Бейруте. Даже рядом с аэропортом - десятки поврежденных зданий.

В сети появляются всё новые шокирующие кадры. Жильцы одной из квартир в доме напротив порта снимают на телефон горящий склад. До него метров 200. Люди напуганы. Но никто и представить не мог, что будет еще один, ужасающий по силе взрыв.

Шлейф от взрыва растянулся на десятки километров и был виден даже в долине Бекаа. За жизни выживших в госпиталях без сна и отдыха борются врачи. Маленькая Софи появилась на свет всего четыре дня назад. У девочки кровоизлияние в мозг. В момент взрыва мама Нелли как раз кормила дочь.

У молодой семьи не осталось ничего. Вот как сейчас выглядит их дом (см. видео). И в таком состоянии как минимум треть зданий в Бейруте. В том числе и больницы. В госпитале Святого Георгия взрывом уничтожены палаты, медтехника и оборудование. Многие люди просто в отчаянии.

Без жилья остались более 300 тысяч горожан. Кому-то приходится спать на земле. Но даже у тех, чьи дома уцелели, сдают нервы. Спасательные работы идут круглосуточно. Из-под руин помогают выбраться мужчине, который 10 часов провел под завалами. А это фото, облетело весь мир. Медсестра спасла из разрушенного перинатального отделения трех малышей.

В память о погибших в Лондоне звучит гимн Ливана. В Париже - на Эйфелевой башне погасили огни. Несмотря на давние натянутые отношения с соседом, в Израиле, на здании мэрии Тель-Авива, ливанский флаг.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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