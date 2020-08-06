Добровинский рассказал о "важном" свидетеле по делу Ефремова

По словам адвоката, некий свидетель видел актера, выходящего из машины

В Пресненском суде Москвы продолжили рассматривать по существу дело Михаила Ефремова. Накануне артисту зачитали обвинение, а в четверг уже дают показания свидетели. Ну а адвокат потерпевшей стороны обещал представить новые материалы - не в пользу подсудимого.

Заседание началось с получасовым опозданием. При том что, что главный фигурант дела Михаил Ефремов был доставлен в здание Пресненского суда еще около 9:30, передает "ТВ Центр".

Актер в ходе процесса не изменяет стилю: фирменная кепка, маска и полное молчание. А вот его адвокат Эльман Пашаев сегодня оказался менее пунктуален. И что еще более странно, обычно красноречивый - он этим утром был совсем не разговорчив. Выйдя из "Майбаха", быстро прошел в окружении журналистов, толком не ответив ни на один вопрос.

Журналистка: вы вчера говорили, что текст видеообращения, в котором Ефремов просил прощения, писали ему вы.

Пашаев: Ефремов сам грамотный человек и умеет писать.

Журналистка: но вы вчера говорили, что это вы писали ему.

Пашаев: из контекста не вырывайте.

Речь идет о ролике, записанном Михаилом Ефремовым в первые дни после ДТП. В этом видео актер просит прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Но накануне фигурант дела не согласился с обвинениями, заявив, что не помнит события вечера 8 июня. Был ли Ефремов за рулем в момент ДТП - на этом этапе ключевой момент для линии защиты.

В четверг свидетель со стороны защиты показал в суде, что Ефремов находился на заднем сиденье. Но есть и противоположные показания и они тоже сегодня уже прозвучали. Внести ясность обещал сегодня Александр Добровинский. Традиционно, эпатажно адвокат потерпевшей стороны подъехал к зданию суда на люксовом автомобиле - как и на прошлой неделе, это был "Роллс-Ройс". Добровинский обещал представить видеозапись, на которой видно, что Михаил Ефремов выходит с водительского сиденья. Но теперь - очередной поворот.

"Мне очень важен сегодня один из свидетелей, который будет на суде, который видел господина Ефремова, выходящего из машины, и это для меня важнейший момент", - сказал Добровинский.

Внутри здания суда снимать сегодня не разрешили. Накануне, напомним, было заявлено, что экспертиза не только обнаружила в крови актера алкоголь, но и следы наркотиков. О том, что на сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, принадлежат Михаилу Ефремову, сообщила представитель гособвинения результаты экспертизы ДНК.

Если вина актера будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

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