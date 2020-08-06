Собянин выделил субсидию на социальную гостиницу для обучения инвалидов

На ее создание выделена субсидия

Правительство Москвы выделило около 20 миллионов рублей на создание социальной гостиницы для людей с ограниченными возможностями. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. В столице уже действуют подобные тренировочные квартиры. Курсы реабилитации там прошли сотни человек, получив возможность адаптироваться к самостоятельной жизни.

Екатерине Тищенко 35 лет, и почти все эти годы она не могла ни жить, ни ухаживать за собой самостоятельно. Недюжие способности к готовке и уборке в девушке проснулись совсем недавно, после того как впервые она прошла программу комплексной реабилитации в социальной гостинице. Проект по развитию социальных гостиниц или, как их ещё называют, тренировочных квартир в столице проводится в рамках поддержки людей с ограниченными возможностями.

Раньше я не могла даже, извините, картошку почистить и вообще за меня много делали родители, потому что мама боялась, что что-то со мной случится", - говорит Екатерина Тищенко.

Гиперопека семьи и отсутствие у опекунов специального образования зачастую мешают людям с нарушениями развития получать необходимые базовые навыки дома, уверены специалисты. Чтобы обучиться элементарным для обычного человека вещам, Кате потребовалось пройти несколько курсов реабилитации в тренировочных квартирах.

"Здесь с ними круглосуточно находится социальный психолог, который проводит эту программу, который помогает им освоить эти навыки. Попадая в эту новую ситуацию, к новым людям и там педагогам, они начинают по-другому смотреть на жизнь, учиться чему-то новому и осваивать навыки самостоятельного проживания", - рассказала председатель Правления Региональной общественной организации содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями "Яблочко" Елена Златогуре.

Не приготовишь - не поешь, не уберешь - товарищи не поймут. С правилами проживания в социальной гостинице среди постояльцев спорить не принято. Распорядок дня строгий: по часам и занятия, и отдых.

"Мы каждый вечер пишем список, какие блюда будем готовить, советуемся и распределяем: кто готовит, кто ходит в магазин", - говорит участница программы комплексной социально-бытовой реабилитации Татьяна Шкунова.

Ещё один важный навык для жизни, который молодые люди приобретают, живя в тренировочных квартирах, умение контактировать с другими и даже разрешать спорные ситуации.

Родители Кати Тищенко до сих пор не верят собственным глазам, когда к их приходу дома уже готов ужин. А недавно девушка съехала от них в собственную квартиру.

А некоторые из подруг Кати по проекту реабилитации всерьёз задумались о поиске работы. Кто-то планирует заняться рукоделием, а кто и найти работу в офисе. А всего в стенах социальной гостиницы реабилитацию прошли уже свыше 500 человек с различными отклонениями - ДЦП, РАС, травмами головы, шизофренией и другими.

"Программе не первый год. Она действует с 2017 года. Мы проводим всегда конкурсную процедуру. Выделяем соответствующую субсидию. Конкурс состоится, мы надеемся, уже в сентябре. На конкурс заявлена сумма порядка 20 миллионов рублей. И мы надеемся, что 200 ребят в этом году получат поддержку по этой программе", - сообщил начальник Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента труда и социальной защиты Москвы Алексей Петров.

Набор в программы социально-бытовой реабилитации проходит в районных центрах социального обслуживания. Подать заявку на участие могут жители столицы в возрасте от 18 до 45 лет, а также их представители.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"