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Обаятельный и образованный: в челябинский детский сад устроился камерунец

11:56
  • четверг
  • 06 августа 2020

Что о нем говорят дети?

В Челябинске появилась своя знаменитость. В местный детский сад на работу устроился необычный помощник воспитателя - родом из Камеруна. Дети в восторге от своего темнокожего наставника.

Свой первый диплом юриста Анисет получил на родине, в Камеруне. Два других - специалиста в области международных отношений и лингвиста - в России. Это была идея отца – высокопоставленного офицера полиции. Но даже он не подозревал, что на время магистратуры его сын - будущий переводчик - решит усовершенствовать русский, устроившись в детский сад.

Руководство детского сада на резюме необычного соискателя отреагировало быстро. Им нужен был не просто учитель английского, а носитель языка. Анисет подходил идеально: обаятельный, великолепно образованный. К тому же, дети к нему моментально привязались.

Но без острых вопросов всё же не обошлось. В конце концов, это ж дети, чего с них возьмёшь? Говорят, что думают. Так что новому сотруднику пришлось, как разведчику, сочинять собственную легенду.

Русские дети покорили Анисета своей эрудицией и чувством юмора. Чтобы закрепить знания, Анисет часто рассказывает детям сказки. Причём умудряется переводить на английский наши, русские народные. Говорит, его любимая – "Теремок", там всё ясно и понятно. А самым страшным для Анисета, как ни странно, оказался "Колобок". Говорит, не сказка, а ужас какой-то.

Работодатели надеются, что у их международного сотрудничества с камерунцем будет сказочно долгое продолжение. Тонкий расчёт будущего переводчика Анисета понятен. Познав тайну русской – пусть и детской -  души, а также глубокий смысл нашей сказки "Колобок", он готов к любому саммиту. Даже на самом высоком уровне.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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Дети играют с Анисетом
Анисет
Анисет
Дети играют с Анисетом
Дети играют с Анисетом
Дети играют с Анисетом
Дети играют с Анисетом
Дети играют с Анисетом
Дети играют с Анисетом
Дети играют с Анисетом
Дети играют с Анисетом
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