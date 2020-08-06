Обаятельный и образованный: в челябинский детский сад устроился камерунец

Что о нем говорят дети?

В Челябинске появилась своя знаменитость. В местный детский сад на работу устроился необычный помощник воспитателя - родом из Камеруна. Дети в восторге от своего темнокожего наставника.

Свой первый диплом юриста Анисет получил на родине, в Камеруне. Два других - специалиста в области международных отношений и лингвиста - в России. Это была идея отца – высокопоставленного офицера полиции. Но даже он не подозревал, что на время магистратуры его сын - будущий переводчик - решит усовершенствовать русский, устроившись в детский сад.

Руководство детского сада на резюме необычного соискателя отреагировало быстро. Им нужен был не просто учитель английского, а носитель языка. Анисет подходил идеально: обаятельный, великолепно образованный. К тому же, дети к нему моментально привязались.

Но без острых вопросов всё же не обошлось. В конце концов, это ж дети, чего с них возьмёшь? Говорят, что думают. Так что новому сотруднику пришлось, как разведчику, сочинять собственную легенду.

Русские дети покорили Анисета своей эрудицией и чувством юмора. Чтобы закрепить знания, Анисет часто рассказывает детям сказки. Причём умудряется переводить на английский наши, русские народные. Говорит, его любимая – "Теремок", там всё ясно и понятно. А самым страшным для Анисета, как ни странно, оказался "Колобок". Говорит, не сказка, а ужас какой-то.

Работодатели надеются, что у их международного сотрудничества с камерунцем будет сказочно долгое продолжение. Тонкий расчёт будущего переводчика Анисета понятен. Познав тайну русской – пусть и детской - души, а также глубокий смысл нашей сказки "Колобок", он готов к любому саммиту. Даже на самом высоком уровне.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"