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Президентом Николаю не быть: Лукашенко высказался о судьбе сына-оппозиционера

10:39
  • четверг
  • 06 августа 2020

Президент Белоруссии хочет спокойной жизни своему сыну

Сын Александра Лукашенко Николай оппозиционно настроен к власти. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с президентом Белоруссии. Беседу с Лукашенко он пересказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Со слов Гордона, у 16-летнего Николая Лукашенко уже сформировалось свое мировоззрение. С ранних лет он много общался с лидерами других стран и успел поездить по миру.

"Очень много видел, очень много знает, у него есть своя система ценностей. И да, он оппозиционно настроен", - пересказал журналист слова Александр Лукашенко.

Гордон поинтересовался у белорусского президента, видит ли он сына своим преемником. Лукашенко такой сценарий категорически отверг, заявив, что не желает Николаю "такой участи".

"Я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.

Это первое интервью президента Белоруссии для YouTube-канала. По словам Гордона, на это Лукашенко сподвиг сын Николай. Якобы он смотрит все программы журналиста и, узнав о возможности интервью, заявил отцу, что тот должен "немедленно согласиться".

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